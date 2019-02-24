Гвоздик: Без Атласу я не став би чемпіоном світу

Чому я почав співпрацю з американським тренером Тедді Атласом.

Розповів Чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик у своєму інтерв'ю.

"Спочатку я працював з відмінним адвокатом Девідом Берліном, а він хороший друг Тедді. У певний момент моєї боксерської кар'єри я став відчувати, що мені потрібно щось змінити, для того щоб зробити крок вперед. Ось так я зустрів Тедді. Атлас дуже уважний до дрібних деталей, на які не звертають уваги інші тренери. Він привів мене до поясу, і я скажу вам точно, що без нього не став би чемпіоном світу. У минулому я був більше сфокусований на фізичних кондиціях, думав, що чим більше ти зробиш, тим краще, але ніколи не думав, як саме це робити. Я дивився одне інтерв'ю Арнольда Шварценеггера, де він сказав: "Я тренуюся в залі з одними і тими ж хлопцями, проте вони виглядають не дуже добре, хоча роблять те ж, що і я. Різниця в тому, що я думаю про те, що роблю, і це дає мені кращий результат. У боксі так само: коли ти думаєш про кожен свій рух, про кожного неправильному русі, після якого ти можеш бути покараний і пропустити контрудар, це дає тобі кращий результат, це те, що дає мені Тедді", - сказав Гвоздик.