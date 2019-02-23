Усик привітав фанатів зі святом 23 лютого

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі і кращий боксер 2018 року по версії багатьох престижних організацій Олександр Усик (16-0, 12 КО) привітав своїх передплатників в Instagram з 23 лютого.

Відзначимо, що День захисника Вітчизни до 2014 року відзначався в Україні 23 лютого, але пізніше був перенесений на 14 жовтня - свято Покрови Пресвятої Богородиці і дати створення Української повстанської армії.

Таке рішення було прийнято в рамках декомунізації та вшанування захисників саме незалежної України.

Нагадаємо, Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО.

Також, Ломаченко допомагає Гвоздику готуватися до бою.

Джерело - Чемпіон.