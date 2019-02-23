Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав благословення від митрополита Агафангела (УПЦ Московського патріархату).

Про це повідомила прес-служба єпархії.

21 лютого 2019 року Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський зустрівся у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі з всесвітньо відомим українським боксером-професіоналом, який виступає в першій важкій вазі Олександром Усиком.

Вітаючи абсолютного чемпіона світу Агафанегл підкреслив:

"Своїми досягненнями на рингу Ви прославляєте нашу країну на міжнародній арені, будучи не на словах, а на ділі істинним патріотом України. Ми знаємо Вас, як глибоко віруючу людину, яка молиться Господу і дякує Йому за всі перемоги. Нас, єпископат, духовенство та вірянин канонічної Української Православної Церкви, тішить і те, що в такий складний для нас час, коли на нас чиниться тиск, Ви зберігаєте вірність Українській Православної Церкві на чолі з Блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм. Молимося про те, щоб Господь і далі допомагав Вам у Вашому служінні Україні на спортивній ниві. Щоб, дивлячись на Ваші видатні досягнення, люди у всьому світі більше дізнавалися про нашу країну та її народ".

Спортсмен, за даними єпархії, попросив молитов. На завершення зустрічі Владика благословив чемпіона світу іконою преподобного Кукші Одеського і вручив пам'ятний знак на честь Касперівської ікони Божої Матері. Після чого Олександр відвідав храми обителі і помолився перед місцевими святинями.

Джерело - Чемпіон.

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