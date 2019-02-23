Джошуа: Ломаченко боксує значно краще за мене

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF і WBO Ентоні Джошуа похвалив українця Василя Ломаченка. Британець вважає, що український чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Super і WBO краще боксує, ніж він.

Про це повідомив журналіст Майкл Бенсон у своєму Твіттері.

"Я не найобдарованіший боксер, у вас є такі люди як Ломаченко, які значно краще за мене", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, Міллер отримає шалену суму за бій проти Джошуа.

Також, Джошуа і Міллер провели жорстку дуель поглядів. ВІДЕО.

Джерело - Твіттер.