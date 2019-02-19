Джошуа і Міллер провели жорстку дуель поглядів. ВІДЕО

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBO, WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа і претендент на пояси британця Джаррелл Міллер провели дуель поглядів напередодні чемпіонського поєдинку.

Відео з події у своєму Instagram освітила промоутерська компанія Едді Гірна Matchroom Boxing.

Американець не впорався з нервами, з-за чого між боксерами відбувся конфлікт.

Нагадаємо, що Усик проведе наступний бій 18 травня.

Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії запевнив, що Усик слабший за Гассієва.

Джерело - Чемпіон.