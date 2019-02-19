Джошуа і Міллер провели жорстку дуель поглядів. ВІДЕО

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією IBO, WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа і претендент на пояси британця Джаррелл Міллер провели дуель поглядів напередодні чемпіонського поєдинку.
Відео з події у своєму Instagram освітила промоутерська компанія Едді Гірна Matchroom Boxing.
Американець не впорався з нервами, з-за чого між боксерами відбувся конфлікт.
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FACE OFF | It goes DOWN June 1 @thegarden, live on @dazn_usa & @skysports Box Office 🔥🔥 #JoshuaMiller
Нагадаємо, що Усик проведе наступний бій 18 травня.
Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії запевнив, що Усик слабший за Гассієва.
Джерело - Чемпіон.