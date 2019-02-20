Кролла хоче відібрати пояс у Ломаченка

Британець Ентоні Кролла впевнений, що йому вдасться знову завоювати пояс чемпіона світу.

Про це заявив сам боксер.

"Я вірю, що знову зможу завоювати пояс чемпіона світу. Саме для цього я продовжую виступати. Зараз цей поєдинок найважливіший для мене. Я заслужив цього шансу. Відтоді, як я програв Лінаресу, мені вдалося повернутися на ринг і завоювати три перемоги. Я з нетерпінням чекаю поєдинку проти Ломаченка, адже люблю випробування, рівень яких підвищується з кожним боєм", - сказав Кролла.