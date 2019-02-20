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Міллер: Джошуа трісне, немов яйце, гарантую

Сьогодні 07:43 1365 0
Міллер: Джошуа трісне, немов яйце, гарантую

Американський важковаговик Джаррель Міллер упевнений над своєю перемогою над чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа, який відбудеться 1 червня на арені Медісон Сквер Гарден.

Про це розповів сам боксер.

"Ви безумовно можете очікувати, що я доставлю Джошуа багато проблем. Знаю, він прекрасно розуміє, що його чекає. Він трісне, немов яйце, гарантую. Не знаю, скільки ударів він зможе прийняти. Знаю, що він не готовий зустрітися з бійцем моїх розмірів. Це бокс, і тут потрібно важко працювати і робити все, щоб здобути перемогу", - наводить слова Міллера BoxingScene.

Нагадаємо, Джошуа і Міллер провели жорстку дуель поглядів.

Раніше повідомлялося, що Джошуа заробить 25 мільйонів фунтів за бій проти Міллера.

Джерело - ua-football.

#Джошуа, #Міллер, #бокс
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