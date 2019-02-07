Джошуа заробить 25 мільйонів фунтів за бій проти Міллера

Стало відомо, скільки отримає чемпіон у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA и IBO Ентоні Джошуа за бій з Джареллом Міллером.

Про це повідомляє XSport із посиланням на британські ЗМІ.

29-річний боксер отримає за цей поєдинок 25 мільйонів фунтів. За попередній бій з росіянином Олександром Повєткіним Джошуа отримав 20 мільйонів, а за перший титульний поєдинок його гонорар склав півтора мільйони.

Протягом кар'єри Джошуа провів 22 поєдинки (21 нокаут), у кожному з яких перемагав. Його суперник на прізвисько Велика дитина виходив на ринг 23 рази (22 перемоги і одна нічия).

Нагадаємо, Джошуа та Міллер домовилися про бій. Раніше, Міллер наїхав на Джошуа.

Джерело - XSPORT.