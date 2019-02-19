Чемпіон світу хоче битися з Пак'яо

Чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер готовий провести поєдинок з легендарним філіппінцем Менні Пак'яо.

Про це заявив сам амереканський боксер.

"Я радий бачити Менні в нашій промоутерській компанії, оскільки поки він буде битися під егідою PBC, є дуже велика можливість провести з ним поєдинок. Не важливо, з ким Пак'яо потрапить на ринг. Це все одно буде великий рівень енергії і харизми. Стиль Менні і мій стиль дуже захоплюючий. Це було б прекрасне протистояння. З першого і до останнього раунда. Наш поєдинок - саме те, чого так сильно хочуть побачити фанати. У мене є необхідний характер, щоб битися з Пак'яо ", - сказав Портер.