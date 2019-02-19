Чемпіон світу хоче битися з Пак'яо

Мій профіль

Цуренко - Чжу Лінь: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї

Сьогодні 14:12 2019
Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО
Сьогодні 15:31 327
Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської
Сьогодні 14:20 320
Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї
Сьогодні 13:38 624
Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині
Сьогодні 13:12 287
Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Сьогодні 09:35 954
Ліга чемпіонів. Ліверпуль - Баварія: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 597
Цуренко дізналася наступну суперницю на турнірі в Дубаї
Вчора 21:58 885
Світоліна потрапила у ТОП-10 чемпіонської гонки WTA
Вчора 14:09 1526
Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:04 1881
Навколо спорту
Блоги
Юна зірка Роми нагримав на красуню-маму за відверті фото
Юна зірка Роми нагримав на красуню-маму за відверті фото Максим Буйдин
Вчора 16:50 1697
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:52 2788
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
17.02.2019 23:20 964
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 20:30 1384
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
17.02.2019 20:27 1643
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
17.02.2019 17:10 3452
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 14:53 4244
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 12:23 1097
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
17.02.2019 10:39 1606
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2679
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол Шахтар підтвердив підписання бразильського півзахисника 270
15:57 Футбол ФК Львів підписав трьох бразильців 254
15:36 Бокс Чемпіон світу хоче битися з Пак'яо 323
15:31 Блог Легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. ВІДЕО 327
15:28 Інше Індонезія хоче провести Олімпійські ігри 232
15:09 Автоспорт Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди 310
14:56 Футбол Венгер отримав нагороду Laureus World Sports. ВІДЕО 385
14:43 Бокс Арум прирівняв Ф'юрі до легенди боксу 651
14:20 Теніс Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської 320
14:12 Теніс Цуренко - Чжу Лінь: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 2019
14:06 Футбол Еспаньйол встановив рекорд Ла-Ліги 544
13:54 Футбол Че Че міг опинитися у Сан-Паулу 767
13:44 Футбол Зінченко один із найдорожчих захисників АПЛ. ФОТО 2018
13:38 Теніс Світоліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї 624
13:12 Теніс Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині 287
12:47 Футбол Шаран: Без Бондаренка буде важко 482
12:43 ММА Мак-Грегор домовився про бій з Серроне 484
12:29 Футбол Саттон: Челсі в найближчі дні звільнить Саррі 800
12:13 Теніс Козлова - Ларссон: онлайн-трансляція поєдинку в Будапешті 643
12:09 Біатлон Багаж російських біатлоністів не доїхав до Москви. ФОТО 456
11:57 Теніс Світоліна - Жабер: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї 2834
11:53 Футбол Романчук: Не даю інтерв'ю українським ЗМІ 1794
11:43 Футбол Реал купить нового Рамоса 795
11:26 Теніс Стаховський - Лестьєнн: онлайн-трансляція поєдинку в Марселі 670
11:18 Футбол Соля офіційно представлять у Києві 1393

Чемпіон світу хоче битися з Пак'яо

Сьогодні 15:36 323 0
Чемпіон світу хоче битися з Пак'яо
Шон Портер

Чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Шон Портер готовий провести поєдинок з легендарним філіппінцем Менні Пак'яо.

Про це заявив сам амереканський боксер.

"Я радий бачити Менні в нашій промоутерській компанії, оскільки поки він буде битися під егідою PBC, є дуже велика можливість провести з ним поєдинок. Не важливо, з ким Пак'яо потрапить на ринг. Це все одно буде великий рівень енергії і харизми. Стиль Менні і мій стиль дуже захоплюючий. Це було б прекрасне протистояння. З першого і до останнього раунда. Наш поєдинок - саме те, чого так сильно хочуть побачити фанати. У мене є необхідний характер, щоб битися з Пак'яо ", - сказав Портер.

Нагадаємо, Вайлдер назвав альтернативних супротивників. Також, Паркер може провести бій з британцем Чісорою.

Джерело - ringtv.

#Портер, #Пак'яо, #WBC, #Premier Boxing Champions
Коментарі ()