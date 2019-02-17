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Паркер може провести бій з британцем Чісорою

Сьогодні 18:35 410 0
Паркер може провести бій з британцем Чісорою

Паркер може зустрітися у поєдинку з Чісорою.

Про це повідомляє боксер для Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO новозеландець Джозеф Паркер 20 квітня може провести бій з британцем Дереком Чісорою.

"Бій з Чісорою для мене є пріоритетним. Я сказав своєму промоутеру, що хотів би підписати контракт на поєдинок якомога швидше. Якщо до завтрашнього дня ми все узгодимо, то у мене буде дев'ять тижнів на підготовку.

Мені потрібно, як мінімум, сім тижнів тренувань в Лас-Вегасі і два тижні в Англії. Ми близькі до угоди. Чісора небезпечний, битися з ним дуже ризиковано. Він здорово пресингує і завдає багато ударів. У бою з Уайтом він вів за очками, поки не впав в нокаут ", - сказав Паркер.

У своєму останньому бою Паркер нокаутував американця Олександра Флореса, а Чісора програв нокаутом Ділліану Вайту.

Нагадаємо, Малиновський - перший у напівлегкій вазі.

Раніше повідомлялося, Українець Редкач нокаутував 37-річного американця в першому раунді.

Джерело - Boxing Scene.

#бокс, #паркер, #Чісоро, #бій
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