Арум прирівняв Ф'юрі до легенди боксу

Засновник та керівник компанії Top Rank Боб Арум розхвалює свого нового клієнта.

Про це заявив сам промоутер у Twitter.

"Великий гігант Тайсон Ф'юрі одночасно і захоплюючий, і цікавий. Він - сучасна версія Джорджа Формана, який вражав фанатів по всьому світу протягом багатьох років після повернення", - написав Арум.

The big giant @Tyson_Fury is both exciting and entertaining. He is today’s version of George Foreman, who delighted sports fans for many years during his incredible comeback. — Bob Arum (@BobArum) 18 февраля 2019 г.

Нагадаємо, Вайлдер готовий провести бій з Ф'юрі на ESPN. Також, Хеленіус — один з головних кандидатів на бій з Усиком.

Джерело - Чемпіон.