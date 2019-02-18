Хеленіус — один з головних кандидатів на бій з Усиком

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик проведе свій наступний бій 18 травня під час гала-концерту в Чикаго.
Про це повідомляє Ringpolska.pl.
Одним з головних претендентів на поєдинок з українцем є Роберт Хеленіус. Цей бій стане дебютним для Усика в суперважкій вазі.
35-річний Хеленіус в останньому бою переміг Еркана Тепера. Також він хотів провести бій з Кубратом Пулєвим, але контракт на поєдинок так і не підписали.
Раніше повідомлялося, що наступним суперником українця може стати Олександр Повєткін. Тим часом Усик і Берінчик вдвідали вечір боксу в Кривому Розі.
Джерело - Ringpolska.pl..