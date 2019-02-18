Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком

Команда російського боксера готова до бою з українським чемпіоном.

Про це промоутер Повєткіна сказав у своєму інтерв'ю Boxing Scene.

Промоутер боксера Олександра Повєткіна Андрій Рябінскій заявив, що росіянин може провести бій з українцем Олександром Усиком 18 травня. Але сторони ще дуже далекі від укладення угоди.

"Можу лише сказати, що такий бій можливий, але я не можу стверджувати, що все вже вирішено. Ми думаємо над організацією такого бою. Для Повєткіна на даний момент існують кілька варіантів, в тому числі і Усик ", - сказав Рябінський.

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Джерело - Boxing Scene.