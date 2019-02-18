Лопес: Є три — чотири способи перемогти Ломаченка

Американський боксер Теофімо Лопес знає як перемогти чемпіона WBA і WBO Василя Ломаченка.

Про це боксер заявив сам боксер.

"Ми з нетерпінням чекаємо бою за звання чемпіона світу. У кого є титул чемпіона світу? У Василя Ломаченка, Річарда Коммі та Майкі Гарсії.

Ми тут, щоб битися з чемпіонами світу, виграти титул чемпіона світу. І неважливо, у кого доведеться його забрати. Я відчуваю, що Ломаченко робить одне і те ж, коли справа доходить до роботи ногами і переміщення з одного боку в бік. Є три або чотири різних способи перемогти Ломаченка", - сказав Лопес.