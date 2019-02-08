Лопес: Ломаченко виграв дві Олімпіади завдяки корупції

Теофімо Лопес не боїться бою проти Василя Ломаченка.

Про це розповів сам американський боксер.

"Багато хто хоче побачити мій бій з Ломаченком. Я нікого не боюся і не бачу нічого особливого в ньому. Смішно, що ви вважаєте Ломаченка найкращим у світі тільки з тієї причини, що він рухається не так, як інші боксери. Ви приписуєте йому надто багато заслуг.

Ломаченко виграв дві Олімпіади? Це не рахується. У любительському боксі все корумповано", - заявив Лопес в ефірі радіошоу Sirius XM Boxing.