Ломаченко і Лопес можуть провести бій вже у 2020 році

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум очікує побачити бій Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) - Теофімо Лопес (12-0, 10 КО) 2020 року.

Слова промоутера наводить Boxing Talk.

"Думаю, Лопес справжній вундеркінд. Сподіваємося, що нинішнього року він боксуватиме з сильними суперниками, такими, як Хосе Педраса. 2020-го усі ми можемо стати свідками блокбастера Теофімо Лопес проти Василя Ломаченка", - сказав Арум.

Нагадаємо, Ломаченко не битиметься з Кроллою.

Також, Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст.

Джерело - Boxing Talk.