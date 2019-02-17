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Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!

Сьогодні 17:10 Андрій Твердохліб 837 0
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!

17 лютого Василю Ломаченку виповнюється 31 рік.

Можна дуже довго перелічувати титули й регалії легендарного українця, але зараз про інше.

Одним з найбільших визнань у будь-якій професії - є оцінка колег по цеху.

Що ж говорять про Ломаченко видатні боксери та експерти зі світу боксу.

"Лінарес так голосно говорив про те, що у нього міцне підборіддя і залізна голова, що Ломаченко повірив у це й нокаутував його ударом в печінку", - Алехандро Морено (Chicago Tribune).

"Швидкість кар'єри Ломаченко в професійному боксі можна порівняти тільки зі швидкістю його ударів", - Ланц Пігмайр (Los Angeles Times).

"Все, що не вбиває Ломаченка, робить його ще сильнішим. Тому, дам пораду його майбутнім суперникам - вбивайте Ломаченка до того, як він вб'є вас", - Гарольд Ледерман (The New York Times).

"Для того, щоб стати чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, Джеффу Фенеку треба було двадцять боїв, Оскару Де Ла Хойі - двадцять три, Флойду Мейвезеру - тридцять чотири і Менні Пак'яо - сорок один. Василю Ломаченку знадобилося дванадцять боїв. Шкодую, що Геннадій Головкін ніколи не зробить подібного. Я до того, щоб ви самі зрозуміли, хто найкращий боєць Pound-for-Pound", - Томаш Казінський (The World Boxing Journal).

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"Коли в ваших руках по молотку, то яка різниця, що у вашого суперника в руках молот", - Джейсон Прибіла (SecondsOut).

"Я думаю, що тепер переговори про поєдинок проти Василя Ломаченка повинні проходити приблизно так: "Ви хочете бою проти Василя. Це коштує десять мільйонів доларів! Ви від Майки Гарсія ?! Тоді ми готові вам надати знижку. Ось контракт, підписуйте!", - Джозеф Чернецький (New Time Boxing Promotion).

"Гей, хто-небудь бачив МРТ (Магнітно-резонансна томографія - ред.) Ломаченко ?! Скажіть, він точно людина?!", - Карл Фрейтаг (The Fight News).

"Ломаченко - фантастичний боєць! Чи буде він у Залі слави?! Безперечно", - Флойд Мейвезер.

"Мене ще ніколи так не били! Все що говорять про Ломаченка - правда!", - Ніколас Волтерс.

"Він знаходиться у перших рядках мого списку Pound-for-Pound. Його майстерність неперевершена. Hi-tech - це про нього. Він завжди працює в рингу першим номером, саме через це я люблю дивитися його бої. Він - справжній чемпіон!", - Рой Джонс-молодший.

"Василь - машина! Знаходитись з ним у ранзі - ніби перебувати в басейні з піраньями. ВІн не відірве твою голову одним укусом. Він кусатиме тебе до тих пір, поки від тебе нічого не залишиться. Він той, хто абсолютно деморалізує суперника", - Теді Атлас.

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"Немає сумніву хто є найкращим боксером Pound-for-Pound. Василь Ломаченко", - Френк Воррен.

"Ломаченко - ідеальний мікст. Він суперталановитий, фізічно сильний, приймає будь-який ризик і завжди закінчує розпочате. Я більше за все люблю дивитися його бої", - Макс Келлерман (коментатор HBO).

"Українець має все, щоб стати іконою в історії боксу", - Бернард Гопкінс.

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"Напевне, Ломаченко є найдосканалішим боксером усіх часів. Рівень його техніки настільки високий, що не піддається опису", - Джим Лемплі (коментатор HBO).

"Він прекрасний! Білі так не боксують. Мені просто подобається дивитися на його бокс і рухи", - Майк Тайсон.

"Я ніколи не бачив такого досконалого боксера з часів Мухаммеда Алі. Можу сказачи чесно - Ломаченко найвидатніший боксер з часів Алі", - Боб Арум.

Джерело - Чемпіон.

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#Ломаченко, #чемпіон, #Лома
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