Малиновський - перший у напівлегкій вазі

Маліновський перший у рейтингу WBO.

Володар пояса WBO European Олег Малиновський (23-0, 7 КО) піднявся на перше місце у рейтингу організації у напівлегкій вазі.

Ще двоє українців входять в топ-15, тоді як Олександр Усик (16-0, 12 КО) і Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) продовжують володіти чемпіонськими поясами.

Важка вага

Чемпіон - Олександр Усик (16-0, 12 КО)

Легка вага

Чемпіон - Василь Ломаченко (12-1, 9 КО)

11. Денис Беринчик (10-0, 7 КО) - володар пояса International

Напівлегка вага

1. Олег Малиновський (23-0, 7 КО)

Друга найлегша вага

8. Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО)

Нагадаємо, Усик та Берінчик відвідали вечір боксу в Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу.

Джерело - Чемпіон.