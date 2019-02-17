Малиновський - перший у напівлегкій вазі

Маліновський перший у рейтингу WBO.
Володар пояса WBO European Олег Малиновський (23-0, 7 КО) піднявся на перше місце у рейтингу організації у напівлегкій вазі.
Ще двоє українців входять в топ-15, тоді як Олександр Усик (16-0, 12 КО) і Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) продовжують володіти чемпіонськими поясами.
Важка вага
Чемпіон - Олександр Усик (16-0, 12 КО)
Легка вага
Чемпіон - Василь Ломаченко (12-1, 9 КО)
11. Денис Беринчик (10-0, 7 КО) - володар пояса International
Напівлегка вага
1. Олег Малиновський (23-0, 7 КО)
Друга найлегша вага
8. Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО)
Нагадаємо, Усик та Берінчик відвідали вечір боксу в Кривому Розі.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу.
Джерело - Чемпіон.