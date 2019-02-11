Мейвезер: Ломаченко дуже старий

Василь Ломаченко вже занадто старий і йому треба провести якомога більше поєдинків.

Про це сказав Флойд Мейвезер.

"Я можу зрозуміти Ломаченка, він уже дуже старий, йому потрібно швидше провести якомога більше поєдинків. Але Девіс на 10 або 11 років молодший за нього. Мені подобається Ломаченко, він неймовірний боксер, але він зовсім недавно бився з Педрасою. Девіс відправив його в нокаут в бою за пояс чемпіона світу, а Ломаченко зустрівся з недоїдками Девіса і пройшов всю дистанцію. Девіс зараз заробляє стільки ж, скільки і Ломаченко, але робить це простіше. Йому не треба їхати на Олімпіаду, проводити 400 боїв в аматорах, він просто виходить і робить свою справу. Девіс - справжній боксер ", - цитує Мейвезера BoxingScene.

Нагадаємо, Ломаченко вже прилетів в США для підготовки до наступного бою.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко не битиметься з Кроллою.

Джерело - theboxinghbo.blogspot.com.