Ломаченко не битиметься з Кроллою

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) не битиметься з Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО) в наступному поєдинку навіть у разі зриву бою з володарем поясу IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Комі травмував руку в поєдинку за вакантний пояс проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО) і на даний момент ще невідомо, чи зможе представник Гани провести бій 12 квітня або в найближчі до цієї дати числах.