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Ломаченко не битиметься з Кроллою

Сьогодні 15:29 639 0
Ломаченко не битиметься з Кроллою
Василь Ломаченко
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) не битиметься з Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО) в наступному поєдинку навіть у разі зриву бою з володарем поясу IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО).
Про це повідомляє Boxing Scene.
Комі травмував руку в поєдинку за вакантний пояс проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО) і на даний момент ще невідомо, чи зможе представник Гани провести бій 12 квітня або в найближчі до цієї дати числах.
Матчмейкери компанії Top Rank вже почали шукати Ломаченку іншого суперника, яким не повинен стати обов'язковий претендент на пояс WBA Кролла. Проблема в тому, що Боб Арум закономірно побоюється провалу бою Ломаченко - Кролла на американському ринку.

За інформацією Boxing Scene команда українця хотіла провести об'єднавчий бій з Коммі, а влітку - захист пояса з Кроллою в Британії.

Нагадаємо, що Девіс принизив Ломаченка. Крім того американець дав свій прогноз на бій Ломаченка з Коммі.

Джерело - Boxing Scene.

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