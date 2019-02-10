Тренер Віттакера: Він робив все, щоб зберегти бій

Роберт Віттакер хотів відкласти операцію і провести бій з Келвіном Гастелумом незважаючи на обмеження лікарів.

Про це повідомив тренер боксера для BJ Penn.

"У Роберта болів живіт, і в підсумку UFC відвезла його в лікарню о першій годині ночі. Він робив все, щоб зберегти бій, відмовлявся від лікування, яке вибило б його з поєдинку. О 4:30 ранку йому екстрено прооперували грижу. Він не хотів операції - він хотів битися. "Чи можемо зробити її в інший день?" Роберт - самурай, хотів битися незважаючи ні на що, але команда медиком була непохитна. Це була серйозна проблема, і зараз вся команда зосереджена на здоров'ї та відновленні Роберта", - сказав Прейтс.