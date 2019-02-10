Девіс нокаутував Руїса в першому раунді і захистив титул WBA. ВІДЕО

Чемпіон WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс захистив титул, перемігши технічним нокаутом у першому раунді мексиканця Уго Руїса. Бій відбувся в Карсоні.

Руїс отримав перелом носа.

Рекорд Девіса став 21-0. У Руїс зазнав п'ятої поразки в 44 боях. Раніше Василь Ломаченко заявляв про бажання провести бій проти Джервонти.

Сам володар титулу WBA хоче знищити Ломаченка. Тим часом Ломаченко знову залишився без суперника.

Джерело - Чемпіон.