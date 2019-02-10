Девіс нокаутував Руїса в першому раунді і захистив титул WBA. ВІДЕО

Чемпіон WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс захистив титул, перемігши технічним нокаутом у першому раунді мексиканця Уго Руїса. Бій відбувся в Карсоні.
Руїс отримав перелом носа.
#TrainerTrax with Davis’ trainer, Calvin Ford. #DavisRuiz #PBConShowtime pic.twitter.com/tRpL6lKBP9— PBC (@premierboxing) 10 лютого 2019 р.
.@Gervontaa punishing Hugo Ruiz in the opening round! #DavisRuiz #PBConShowtime pic.twitter.com/M040P0sdpM— PBC (@premierboxing) 10 лютого 2019 р.
Рекорд Девіса став 21-0. У Руїс зазнав п'ятої поразки в 44 боях. Раніше Василь Ломаченко заявляв про бажання провести бій проти Джервонти.
Сам володар титулу WBA хоче знищити Ломаченка. Тим часом Ломаченко знову залишився без суперника.
Джерело - Чемпіон.