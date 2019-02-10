Девіс: у цьому році я буду більш активним

Американець Джервонта Девіс (21-0, 20 КО) розповів, скільки боїв хоче провести в 2019 році.

Про це боксер повідомив Boxing Scene.

"Сьогодні я просто хотів показати класне шоу. Спочатку мав провести бій з Абнером Маресом, але він знявся через травму, так що головною метою було виступити добре. У мене вийшло це. Знав, що рано чи пізно завершу бій достроково. Якщо говорити про плани, то впевнений, що у цьому році я буду більш активним. Планую провести ще 3 або 4 бою в 2019 році. Задоволений своєю командою і готовий до наступного кроку", - повідомив Девіс для Boxing Scene.