Вайт: Фьюрі мужик, він скинув з трону Кличко

Британський супертяж Ділліан Вайт розповів, що не проти вийти в ринг проти екс-світу в суперважкій вазі Тайсона Фьюрі.

Про це повідомляє 24boxing.

"Так, це бій, який ми намагаємося зробити вже давно. Чому б мені не побитися з Ф'юрі? Він мужик і говорить, що він - лінійний чемпіон. Я не знаю, що це означає, але він - мужик. Він - непереможний, він скинув з трону Кличко на його території, в Німеччині. Є чотири топ-бійця, і я один з них", - сказав Вайт.

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"Чому б не побитися з іншими трьома? Якщо Ф'юрі програє мені, я програю Уайлдеру або Джошуа, ну і що? Ми все одно можемо битися один з одним. Ми можемо зробити 6-8 поєдинків між собою. Ми можемо битися один з одним, проводити реванші, і люди не будуть скаржитися.", - завершив боксер.

Нагадаємо, Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня.

Джерело - 24boxing.