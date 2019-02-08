Гвоздик проведе добровільний захист титулу проти Енгумбу 30 березня

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13KO) проведе перший добровільний захист титулу в бою з Дуду Енгумбу (38-8, 14 KO).

Це підтвердив українець у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vs Doudou Ngumbu #klimasmanagement #Ukraine #boxing Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 7 Фев 2019 в 6:12 PST

Поєдинок відбудеться 30 березня у Філадельфії, штат Пенсільванія. Вечір боксу пройде на 2300 Arena, яка розрахована на 1 300 осіб.

Ця арена була обрана для проведення, оскільки на 30 березня у Філадельфії Центр Ліакурас (10 200 місць) і The Met (3 500 місць) вже заброньовані для інших заходів.

Це буде перший захист поясу для Гвоздика, а для Енгумбу - перший титульний бій у кар'єрі. Зараз Дуду займає 8-е місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, що Ковальов не хоче битися з Гвоздиком.

Раніше Гвоздик розпочав підготовку до бою.

Джерело - Чемпіон.