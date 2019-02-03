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Ломаченко може провести бій з Коммі

Сьогодні 09:33 526 0
Ломаченко може провести бій з Коммі

Ганець Річард Коммі легко нокаутував росіянина Ісу Чанієва в бою за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

Уже в стартовому раунді Коммі відправив свого суперника в нокдаун. У другому раунді росіянин знову опустився на підлозі, після чого ганець почав добивати Чанієва і рефері довелося зупинити поєдинок.

Для Чанієва ця поразка стала другою в 15 боях. У Коммі 28 перемог при двох поразках.

Ймовірно, наступним суперником Коммі стане українець Василь Ломаченко, який володіє титулами в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Раніше українець зазначив, що йому довелеться обирати між двома титулами.

Джерело - Чемпіон.

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