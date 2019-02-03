Ломаченко може провести бій з Коммі

Ганець Річард Коммі легко нокаутував росіянина Ісу Чанієва в бою за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.
Уже в стартовому раунді Коммі відправив свого суперника в нокдаун. У другому раунді росіянин знову опустився на підлозі, після чого ганець почав добивати Чанієва і рефері довелося зупинити поєдинок.
Для Чанієва ця поразка стала другою в 15 боях. У Коммі 28 перемог при двох поразках.
Ймовірно, наступним суперником Коммі стане українець Василь Ломаченко, який володіє титулами в легкій вазі за версіями WBA і WBO. Раніше українець зазначив, що йому довелеться обирати між двома титулами.
Джерело - Чемпіон.