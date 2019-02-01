Коммі: Після Чанієва хочу битися з Ломаченком

Річард Коммі другого лютого проведе поєдинок проти Іси Чанієва, а переможець цього бою пізніше повинен зустрітися з українцем Василем Ломаченко.
31-річний Коммі націлений на дві перемоги, повідомляє Sport.ua.
"Чанієв - хороший боксер, але я вважаю, що зараз перебуваю на ТОП-рівні та виграю. Не хочу будувати плани на майбутнє і недооцінювати Чанієва, але після нього я хотів би битися з Ломаченком. Це буде вибуховий поєдинок, і я вірю, що здатний перемогти. Але до бою з Чанієвим про це немає сенсу думати", - сказав Коммі.
Нагадаємо, об'єднавчий бій Ломаченка може не відбутися. Ломаченку доведетсья обирати між титулами WBA i IBF.
Джерело - Sport.ua.