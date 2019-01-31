Ломаченко: Мені доведеться вибрати між титулами WBA і IBF

Чемпіон світу в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василь Ломаченко заявив, що йому доведеться вибирати між титулами WBA і IBF.

Його цитує sport.ua.

"У мене кілька варіантів. Перший - обов'язковий претендент за версією WBA британець Ентоні Кролла. Другий - переможець бою за пояс IBF Іса Чанієв - Річард Коммі. Вони вже підписали контракт, що переможець буде боксувати зі мною і об'єднувати титули.

Але завжди є нюанси. Велика ймовірність, що мені доведеться вибрати - боксувати за IBF, але тоді я втрачу титул WBA, або боксувати за WBA, але тоді не боксувати за IBF", - розповідає Ломаченко.