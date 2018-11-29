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Федерація боксу України займається хернею - Берінчик

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Федерація боксу України займається хернею - Берінчик

Український боксер напівсередньої ваги (63,5 кг) Денис Берінчик незадоволений роботою федерації боксу України.

Про це заявив сам боксер в програмі ТренДец.

"Федерація боксу займається хернею. Немає медалей на нормальних змаганнях, я маю на увазі Олімпійські ігри. А те, що в чемпіонаті України всі чемпіони - це все "фуфломіцин", - наголосив у притаманному для себе стилі Берінчик.

Нагадаємо, що раніше Берінчик висловив своє невдоволення співпрацею з промоутерською компанією К2 Promotion.

Також повідомлялося, що Берінчик вважає Анатолія Ломаченка найкращим тренером світу.

 

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