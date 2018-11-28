Берінчик: Ломаченко - найкращий тренер світу

Чемпіон WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик заявив, що Анатолій Ломаченко найкращий тренер в світі.

Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу TRЕНДЕЦ

"Він розвивається, постійно вводить нові вправи, нові зміни в тренувальному процесі, а також змушує людину рости. В цьому і є успіх - не стояти на місці. Багато тренерів цього не роблять, вони сидять на радянському просторі, декілька книг відкрили і думають, що на цьому все закінчилося. А Ломаченко розбирається в біомеханіці, фізіології і багатьох інших аспектах", - сказав Берінчик.