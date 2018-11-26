Мама Ломаченка: Василь був сміливий з дитинства

Мама українця Василя Ломаченка, Тетяна розповіла, яким боксер був у дитинстві.

Її слова цитує iSport.ua.

"У дитинстві Вася був сильний, сміливий, нічого не боявся. Його історію ви знаєте, він і танцями займався, і футболом, і баскетболом, і на греблю ходив. Я вважаю, що це все заслуга Анатолія Миколайовича, бо він вірив у сина і все вийшло. Чесно кажучи, я не думала, що так буде. У вихідні дні вони тренувалися на стадіоні і я не заважала цьому. А коли Василь став чемпіоном на олімпійських іграх в Пекіні і привіз додому першу золоту медаль, довелося повірити, що таке можливо", — заявила Тетяна Ломаченко.