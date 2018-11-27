Стівенсон: Я нокаутую Гвоздика

Суперник Олександра Гвоздика в поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBC Адоніс Стівенсон хоче нокаутувати українця.
Про це розповів сам канадський боксер.
"Я король дивізіону і проведу об'єднавчі поєдинки, щоб стати абсолютним чемпіоном. Стосовно безпосередньо зустрічі з Гвоздиком, то я його нокаутую. Нокаути завжди продаються і я буду шукати нагоди для дострокової перемоги", - сказав Стівенсон.
Бій Стівенсон - Гвоздик відбудеться 1 грудня в Квебеку.
Підтримає українця Олександр Усик.
А букмекери визначили фаврита у цьому протистоянні.
Джерело - Чемпіон.