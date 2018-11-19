Усик відвідає бої Гвоздика та Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик приїде підтримати українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Гвоздика.

Про це повідомив менеджер Усика Егіс Клімас виданню ESPN.

Спершу Усик 1 грудня приїде на бій Гвоздик — Стівенсон, який відбудеться в канадському місті Квебеку за титул повноцінного чемпіона WBC у напівважкій вазі. Після цього полетить у Нью-Йорк на поєдинок Ломаченко — Педраса. На кону 8 грудня стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі.

Нагадаємо, менеджер Усика розповів, коли Олександр проведе свій наступний бій.

Також Усик отримав перший в історії Кубок легенд.

Джерело - iSport.