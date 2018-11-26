Букмекери визначили фаворита бою Стівенсон - Гвоздик

Букмекери визначилися з фаворитом бою між українським боксером Олександром Гвоздиком і канадцем Адонісом Стівенсоном.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill приймає ставки на перемогу Олександра Гвоздика з коефіцієнтом 1.61, на виграш Стівенсона - 2.3. На нічию коефіцієнт становить 21.0.

Український боксер працює в тренувальному таборі в Окснарді (Каліфорнія, США) під керівництвом нового наставника - знаменитого американця Тедді Атласа.

Бій Стівенсон - Гвоздик відбудеться в Квебеку (Канада) 1 грудня.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик приїхав у США, щоб підтримати своїх співвітчизників Олександра Гвоздика і Василя Ломаченка, які скоро проведуть свої бої за океаном.

Українські телеглядачі побачать бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона у прямому ефірі.

Джерело - Чемпіон.