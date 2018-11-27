Стівенсон: Сильні сторони Гвоздика - міць, оборона, габарити

Чемпіон світу за версією WBC Адоніс Стівенсон розповів про сильні сторони Олександра Гвоздика.

Його цитує The ring.

"Розумію, що Гвоздик надзвичайно мотивований і чекає на цей бій. Він хоче зайняти моє місце. Я вже бував у таких ситуаціях. Молодий суперник хоче побити мене і стати першим, зайняти мій трон. Сильними сторонами Гвоздика назву міць, оборону і габарити. Крім того, він ставав бронзовим призером Олімпійських Ігор. Але нічого, я звик битися з високими і молодими суперниками", — сказав Стівенсон.