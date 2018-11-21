Бій Гвоздик - Стівенсон покаже український телеканал

Українські телеглядачі побачать бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона у прямому ефірі.

Пряму трансляцію поєдинку вестиме "Інтер", повідомляє офіційний сайт телеканалу.

2 грудня "Інтер" покаже пряму трансляцію відразу двох боксерських поєдинків за чемпіонські титули в рамках програми "Великий бокс".

Бій за титул чемпіона WBC між тимчасовим чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком і володарем повноцінного титулу Адонісом Стівенсоном відбудеться в ніч із суботи на неділю о 01:20 у канадському Квебеку.

О 05:00 глядачів чекає протистояння чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Деонтя Вайлдера проти Тайсона Ф'юрі. Їх зустріч відбудеться у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Олександр Усик планує відвідати бій Гвоздика проти Стівенсона.

Раніше, Вайлдер порадив Усику не переходити у надважку вагу.

Джерело - Інтер.