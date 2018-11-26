Усик в Америці допомагає Гвоздику та Ломаченку готуватися до бою. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі український боксер Олександр Усик приїхав у США, щоб підтримати своїх співвітчизників Олександра Гвоздика і Василя Ломаченка, які скоро проведуть свої бої за океаном.

На сівоїй сторінці у Instagram він написав.

"Ми в Америці. Зараз ми перебуваємо в будинку Василя Ломаченка. Ми приїхали великою і дружною компанією підтримати Олександра Гвоздика, який першого грудня боксуватиме, і Василя Анатолійовича, який боксуватиме восьмого грудня. Всім добра", — сказав Усик.

Нагадаємо, Усика зобов'язали битися з росіянином Лебедєвим.

Тим часом британський боксер продав пояс, щоб купити подарунок синові на Різдво.

Джерело - Чемпіон.