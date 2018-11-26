Боксер продав свій титул, щоб купити подарунок синові на Різдво. ФОТО

Шотландський боксер Ронні Кларк виставив на продаж чемпіонський пояс IBF.

Про це повідомляє iSport.

У лютому 2018 року Кларк несподівано переміг перспективного англійця Зелфу Барретта і відібрав у нього титул. Але відтоді на ринг так і не виходив. Саме останній факт і став причиною рішення розлучитися з регалією.

"Виставляю на продаж офіційний пояс IBF в напівлегкій вазі, який я виграв у лютому. Я виставляю його на аукціон, оскільки мій найближчий бій скасували: суперник відмовився від поєдинку через травму. Тепер у мене немає грошей, щоб купити синові подарунок на Різдво. Можу доставити пояс особисто, щоб він точно без проблем досяг адресата", — сказав Кларк.

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Джерело - iSport.