Джошуа хоче влаштувати з Усиком битву абсолютних чемпіонів

Джошуа від бою з Усиком відділяє лише один пояс.

Про це розповів сам боксер.

Британцеві до статусу абсолютного чемпіона світу бракує титулу WBC, який нині належить американцеві Деонтею Вайлдеру.

"Якщо я стану абсолютним чемпіоном світу, то хотів би битися з Усиком, оскільки він абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Бій Джошуа-Усик буде боєм за спадщину. І тільки після цього можна буде битися з Фьюрі або з Вайтом", - сказав Джошуа в коментарі Sky Sports.