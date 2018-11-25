Джошуа хоче влаштувати з Усиком битву абсолютних чемпіонів

Джошуа від бою з Усиком відділяє лише один пояс.
Про це розповів сам боксер.
Британцеві до статусу абсолютного чемпіона світу бракує титулу WBC, який нині належить американцеві Деонтею Вайлдеру.
"Якщо я стану абсолютним чемпіоном світу, то хотів би битися з Усиком, оскільки він абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.
Бій Джошуа-Усик буде боєм за спадщину. І тільки після цього можна буде битися з Фьюрі або з Вайтом", - сказав Джошуа в коментарі Sky Sports.
Ентоні Джошуа наступний бій проведе 13 квітня в Лондоні на Вемблі. Ймовірно, суперником британця стане обов'язковий претендент по лінії IBF Кубрат Пулев.
Олександр Усик повернеться на ринг в квітні-травні 2019 року. Подальші плани українця на даний момент невідомі.
Джерело - ua-football.