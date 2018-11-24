Лінарес чекає на реванш з Ломаченком

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес хоче взяти реванш у Василя Ломаченко.

Про це розповів сам боксер.

"Я б знову хотів битися з Ломаченко. Це єдиний бій, заради якого я міг би опуститися в легку вагу. Якщо ні, то залишаюся в першому напівсередньому дивізіоні.

У Ломаченка 8 грудня відбудеться бій, після якого ми проведемо переговори про реванш на середину 2019 року. Я був в шести хвилинах від того, щоб побити кращого боксера світу", - наводить слова Лінареса ESPN.