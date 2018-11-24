Кличко повернеться на ринг?

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хирн натякнув на можливий реванш британця та Володимира Кличка.

Його слова цитує Sky Sports

"Люди говорять про Володимира Кличка, Андре Ворда, хто знає, що може трапитися? Володимир Кличко проти Джошуа в квітні, хто знає? Після двох років з моменту їх першого епічного бою. Це був один з кращих боїв у суперважкій вазі всіх часів. Подивимося", — сказав Гірн.

Джошуа нокаутував Володимира Кличка в 11-му раунді в квітні 2017 року. Після бою Кличко-молодший вирішив закінчити кар'єру.

Нагадаємо, нещодавно Кличко закликав не викючати бокс із програми Олімпіади-2020

Також Кличко просить МОК Дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії.

Джерело - Sky Sports.