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Кличко просить МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії. ВІДЕО

Сьогодні 16:52 330 0
Кличко просить МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії. ВІДЕО

Володимир Кличко зробив заяву, щодо можливого виключення боксу з програми Олімпіади-2020. 

Український боксер виступив із зверненням на сторінці у facebook. 

"Нам потрібні спільні зусилля, спрямовані на те, щоб здійснити мрії спортсменів, які хочуть брати участь в майбутніх Олімпійських іграх у Токіо. Давайте не будемо применшувати хвилювання фанатів, які продовжують дивитися бокс і цінувати цей класичний тактичний вид спорту", - закликав Кличко. 

Славетний боксер звернувся до МОК із проханням надати можливість видавати ліцензії на Олімпіаду-2020 WBA. 

"Я прошу Міжнародний олімпійський комітет розглянути WBA, як організацію, яка буде централізувати спорт, продовжуючи покращувати захист інтересів своїх спортсменів, уболівальників і надавати олімпійські ліцензії на майбутні Олімпійські ігри в Токіо", - сказав Кличко. 

Нагадаємо, менеджер Кличка заявив, що українець ніколи не погодиться на реванш з Джошуа

Раніше, Леннокс Льюїс назвав причини поразки Кличка від Ф’юрі.

Джерело - Володимир Кличко у facebook.

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