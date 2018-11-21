Кличко просить МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії. ВІДЕО

Володимир Кличко зробив заяву, щодо можливого виключення боксу з програми Олімпіади-2020.

Український боксер виступив із зверненням на сторінці у facebook.

"Нам потрібні спільні зусилля, спрямовані на те, щоб здійснити мрії спортсменів, які хочуть брати участь в майбутніх Олімпійських іграх у Токіо. Давайте не будемо применшувати хвилювання фанатів, які продовжують дивитися бокс і цінувати цей класичний тактичний вид спорту", - закликав Кличко.

Славетний боксер звернувся до МОК із проханням надати можливість видавати ліцензії на Олімпіаду-2020 WBA.

"Я прошу Міжнародний олімпійський комітет розглянути WBA, як організацію, яка буде централізувати спорт, продовжуючи покращувати захист інтересів своїх спортсменів, уболівальників і надавати олімпійські ліцензії на майбутні Олімпійські ігри в Токіо", - сказав Кличко.

Нагадаємо, менеджер Кличка заявив, що українець ніколи не погодиться на реванш з Джошуа.

Раніше, Леннокс Льюїс назвав причини поразки Кличка від Ф’юрі.

Джерело - Володимир Кличко у facebook.