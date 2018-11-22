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Кличко-молодший закликав не виключати бокс з програми Олімпіади-2020

Сьогодні 13:07 272 0
Кличко-молодший закликав не виключати бокс з програми Олімпіади-2020

Легендарний український боксер Володимир Кличко, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 року, виступив на підтримку боксу, який можуть виключити з програми Олімпійських ігор.

Його слова наводить сайт klitschko-brothers.

"Я втілив у життя свою мрію, завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті. Тепер бокс ризикує втратити місце в олімпійській програмі Ігор у Токіо-2020 року, знищивши мрії молодих боксерів, які були і в мене. Позбавивши їх шансу не тільки на перемогу, але навіть просто на участь у змаганнях. Упевнений, що зусилля WBA/ProAm спрямовані на захист боксу як олімпійського виду спорту, потрібно звернути увагу Міжнародному олімпійському комітету (МОК), як і на можливі покращення. Крім того, давайте не будемо недооцінювати інтереси шанувальників боксу, які, як і раніше, цінують цей класичний спорт як учасника програми минулих і майбутніх Олімпійських ігор", — зазначив Володимир Кличко.

Нагадаємо, тренера Кличка включили до залу слави боксу.

Кличко відмовився від реваншу з Джошуа.

Джерело - klitschko-brothers.

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