Ф'юрі: Всі проблеми, що накопичилися, справили ефект вибуху

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) пояснив, чому в певний період життя почав вживати алкоголь і наркотики.

Слова британця наводить Xsport з посиланням на Daily Telegraph.

"Я ніколи не розповідав про це, але моя дружина Періс народила дитину. Вона народилася мертвою на сьомому місяці вагітності. Я перебував у лікарні, коли вона народжувала. Ми були в одній частині госпіталю, а в іншій — мій дядько Х'юі, який теж помирав. Це сталося наприкінці 2014 року. Напевно, я ніколи особливо про це не думав. Я намагався не думати про все. Але після бою з Кличком думки почали лізти мені в голову. Всі проблеми, що накопичилися справили ефект вибуху", — заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, менеджер Вайлдера порівняв Ф'юрі з кубиком Рубіка.

Натомість Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер — Ф'юрі.

Джерело - Xsport.