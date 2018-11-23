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Гарсія про Ломаченка: Він називає моє прізвище останні два роки, але не намагається домовитися зі мною

Сьогодні 11:28 439 0
Гарсія про Ломаченка: Він називає моє прізвище останні два роки, але не намагається домовитися зі мною

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі американець Майкі Гарсія прокоментував у інтерв'ю Behind The Gloves перспективи організації поєдинку з українцем Василем Ломаченком.

Його цитує iSport

"Я б з радістю зустрівся з Ломаченком у легкій вазі. Він кращий боєць у цьому дивізіоні. Жоден боксер не виглядає так видовищно, як він. Але коли ми підходимо до ділової сторони питання... Чесно кажучи, я не буду переслідувати поєдинки, які здебільшого неможливі для організації. Він хоче битися зі мною, але ті, хто його веде, промоутери, йдуть від угоди. Компанія, з якою він працює, має для нього свою програму розвитку, певний шлях. Якщо він хоче знайти мене, його компанії слід йти іншою дорогою. Він називає моє ім'я останні два роки або навіть більше, але не намагається домовитися зі мною. Я не буду просто чекати, я рухаюся далі. Він б'ється з Педрасою, а я — з Ерролом Спенсом. Це говорить вам, якого я типу боєць, і як я керую своєю кар'єрою, в порівнянні з його промоцією. Я поважаю Педрасу, він чемпіон світу, але я відчуваю себе зовсім інакше", — заявив Гарсія.

Раніше Гарсія зазначав, що Арум йому не пропонував бій з Ломаченком.

тим часом Кроолла чекає на двобій з Ломаченком.

Джерело - iSport.

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