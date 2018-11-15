Гарсія: Арум не пропонував мені бій з Ломаченком. ВІДЕО

Американець Майкі Гарсія спростував заяву промоутера Боба Арума, що він пропонував йому поєдинок із Василем Ломаченком.

Про це повідомляє EsNews.

"Бій з Ломаченком мені не пропонували, і ніхто зі мною не розмовляв. Боб Арум ніколи не говорив зі мною з приводу цієї зустрічі і ніколи не робив мені такої пропозиції", - сказав Гарсія.

Водночас, американець запевняє, що хоче зустрітися з Ломаченком.

"Усі хочуть побачити наш бій. Це кращий бій в легкій вазі, якщо я не можу з ним побитися, то з ким мені битися ще? Мені не цікаві інші поєдинки", - розповів Гарсія.

Нагадаємо, Арум заявив, що Гарсія відмовився від поєдинку із Ломаченком заради бою із Ерролом Спенсом.

У 2019 році Василь Ломаченко може провести бій за титул IBF, який став вакантним після відмови захищати його Гарсії.

Джерело - EsNews.