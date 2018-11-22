Чанієв: Я готовий битися з Ломаченком

Російський боксер у найлегшій ваговій категорії Іса Чанієв поділився думкою про Василя Ломаченка і зробив прогноз на його бій з Хосе Педрасою.

Його слова цитує sovsport.ru.

"З кожним боксером, проти якого він проводив бої, його рівень здавався космічним. Я дивився всі бої Василя. Вони всі були односторонніми. Поки ніхто не використовував проти Ломаченко особливу тактику. Всі боксували так, як вміють, без змін. Без напрацювань. Як наслідок: Ломаченко переміг їх на раз-два. Проти Василя потрібен план на бій. Потрібно вибрати стиль, який йому незручний, а не просто залишатися самим собою. Зараз кращий варіант для мене — Ком. Після нього я готовий битися з Ломаченко. Швидше за все, я проведу ще як мінімум один бій, але якщо з'явиться нагода зустрітися з Василем - я за. Чи є сумніви в перемозі Василя у поєдинку з Педрасою? Ніяких. Ломаченком виграє достроково", — сказав Чанієв.