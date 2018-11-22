Усик повернувся до колишнього тренера

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що його новим тренером став Юрієм Ткаченком, з яким він раніше працював у аматорському боксі.

Про це Усик розповів в інтерв'ю Youtube-каналу USYK17.

"Я почав співпрацювати з Юрієм Ткаченком. Я з цим тренером вже дуже давно знайомий - ми були в аматорах в одній команді. Він Дениса Берінчика тренував. Плюс Ткаченко добре спілкується з Анатолієм Ломаченко. Анатолій Миколайович допомагав мені у всіх поєдинках - і проти Гассієва, і в поєдинку проти Тоні Беллью", - розповів Усик.

Нагадаємо, на честь Усика створили граффті.

Також, букмекери почали приймати ставки на бій Джошуа - Усик.

Джерело - Чемпіон.