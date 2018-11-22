Усик: З Белью було важче ніж з Гассієвим

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик порівняв своїх останніх суперників Тоні Белью і Мурата Гассієва.

Про це він розповів у інтерв'ю Youtube-каналу USYK17.

"Гассієв і Белью - два чоловіки. З Белью було складніше, тому що в ньому більше загадки, хитрих речей. Він досить досвідчений. Мурат же - молодий парубок".

Нагадаємо, Усик переміг Гассієва за рішенням суддів.

Британця Усик нокаутував у восьмому раунді.

Раніше повідомлялося, що Усик повернувся до колишнього тренера.

Джерело - Чемпіон.