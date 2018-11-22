Альварес анонсував можливий реванш з Мейвезером

Володар титулів WBC і WBA Super в середній вазі Сауль Альварес розглядає можливість проведення реваншу з Флойдом Мейвезером-молодшим.

Слова мексиканця наводить Xsport з посиланням на vringe.com.

"У мене завжди було бажання провести реванш, а зараз я став сильнішим і досвідченішим. Не виключено, що цей бій все ж відбудеться, і це буде прекрасний досвід. Перший поєдинок вийшов дуже нудним. Мейвезер не вийшов в ринг битися, він виграв завдяки досвіду. Нам потрібно здорово попрацювати під час підготовки до реваншу, тому що він з тих бійців, які не викидають багато ударів", — сказав Альварес.